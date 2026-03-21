Вучич отметил перемены в отношении Европы к переговорам с Россией

Европейские страны постепенно меняют отношение к переговорам с Россией. Об этом в интервью немецкому изданию Berliner Zeitung заявил президент Сербии Александр Вучич.

«Долгое время в Европе считали, что никто не намерен разговаривать с Россией. В настоящий момент подобное отношение медленно изменяется», — отметил сербский лидер.

Вучич подчеркнул, что всем будет лучше, если дверь для диалога останется открытой. По его словам, взрослые решают конфликты не с помощью кулаков, а через переговоры.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин остается открытым для конструктивного диалога и обсуждения самых сложных вопросов в переговорном формате. Представитель Кремля добавил, что Россия не получала сигналов от Европы по возобновлению энергетического сотрудничества. Желание Европы участвовать в урегулировании украинского конфликта российская сторона сочла нецелесообразным.