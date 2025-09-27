Киевский режим не перестал скрывать реальные потери ВСУ. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X , прокомментировав новость о расхождениях данных о потерях украинской армии.

По его словам, более миллиона украинских солдат погибли и по меньшей мере десятки тысяч числятся пропавшими без вести.

«Один момент из этой ужасающей реальности заключается в том, что режим Зеленского пытается скрыть эту реальность. Они утаивают реальные данные, экономя деньги и поддерживая свой авторитет в Европе», — сказал Боуз.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов раскрыл число безвозвратных потерь ВСУ с начала спецоперации. ВСУ потеряли 1,7 миллиона человек.

До этого британский журналист Уоррен Торнтон заявил, что приказы главнокомандующего Александра Сырского, перебрасывающего каждого десятого бойца под Купянск, приведут к самой кровопролитной битве со времен Бахмута.