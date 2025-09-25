Украинская армия с начала спецоперации безвозвратно потеряла порядка 1,7 миллиона человек. Об этом в программе «60 минут» на телеканале «Россия 1» сообщил замначальника Главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

«Мы уже знаем, что миллион семьсот тысяч человек в безвозвратных потерях они (ВСУ — прим. ред.) уже имеют. Сколько они могут воевать — это тоже вопрос такой, риторический», — сказал офицер.

Ранее хакеры из Nessus CGOP взломали рабочую почту одного из офицеров ВСУ, получив информацию о потерях, журналы боевых действий и рапорты.

Выяснилось, что на Украине пропали или погибли порядка трех тысяч иностранных наемников. В частности, большая часть колумбийцев погибла в Курской области.