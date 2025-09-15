ЕК в конце года представит новую стратегию по выдаче виз россиянам

Еврокомиссия разрабатывает новую стратегию, касающуюся выдачи гражданам России шенгенских виз. Как сообщил представитель ЕК Маркус Ламмерт, документ планируют представить к концу 2025 года, написал ТАСС .

По данным портала Euractiv, вопрос вызывает серьезные разногласия в Евросоюзе. Польша, Чехия, Финляндия и страны Балтии перестали пускать россиян вообще, тогда как Италия, Испания, Франция, Греция и Венгрия сохраняют более мягкий подход и готовы продолжать принимать туристов.

Чехия также выступила инициатором ограничения передвижения российских дипломатов — предлагалось не выпускать их за пределы страны пребывания.

При этом в 2024 году россияне получили около полумиллиона шенгенских виз — меньше, чем в 2019-м, но заметно больше, чем в 2023-м. В Брюсселе признают, что новые меры могут вызвать ответные шаги Москвы против европейских дипмиссий.