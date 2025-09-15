Многие страны ЕС выступили за полный запрет на въезд россиян

Многие страны Европы выступают за полный запрет на выдачу виз россиянам и ограничения на передвижение российских дипломатов в черте ЕС в рамках 19-го пакета санкций. Об этом сообщил сайт Euractiv .

По его информации, в Евросоюзе по этому вопросу сохраняются разногласия: если Польша, Чехия, Финляндия и страны Балтии перестали пускать россиян вообще, то Италия, Испания, Франция, Греция и Венгрия относятся к этому мягче и по-прежнему готовы принимать туристов.

Кроме того, именно Чехия была инициатором того, чтобы российских дипломатов перестали выпускать за пределы страны, в которой они работают. В то же время за 2024 год шенгенские визы получили до полумиллиона россиян, что в несколько раз меньше, чем в 2019 году, но больше, чем в 2023-м.

Также европейцы опасаются, что подобные меры приведут к ответным действиям против их дипмиссий в Москве.

Ранее Евросоюз продлил еще на полгода уже действующие санкции против России.