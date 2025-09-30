ЕК собралась обменять замороженные активы России на бескупонные облигации для Киева
Politico: ЕК получит бескупонные облигации в обмен на российские активы
Еврокомиссия предложит обменять 140 миллиардов евро из заблокированных российских активов на бескупонные облигации, чтобы передать их Украине. Об этом сообщила газета Politico.
Проект заявления по итогам неформального саммита ЕС в Копенгагене 1 октября подразумевает, что деньги передадут украинскому руководству в качестве кредитов. О том, какое планируется количество траншей, издание не сообщило. Сроки передачи купонов Politico тоже не озвучило.
Ранее Еврокомиссия придумала, как обойти позицию Венгрии по антироссийским санкциям. Организация предложила принимать решение о продлении рестрикций большинством голосов, а не единогласным одобрением. Также ЕК вновь призвала использовать замороженные российские активы для помощи ВСУ.
По данным Politico, дефицит украинского бюджета на следующий год оценивается приблизительно в 23 миллиарда долларов. Европейские страны ищут пути, чтобы пополнить казну республики в ближайшие месяцы.