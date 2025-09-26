ЕК предложила способ обойти позицию Венгрии по антироссийским санкциям

Еврокомиссия предложила принимать решение о продлении антироссийских санкций большинством голосов, а не единогласным одобрением, чтобы обходить венгерскую позицию. Об этом со ссылкой на документы ЕК сообщило издание Politico .

«[В документе] также предлагалось изменить правила продления санкций с единогласного одобрения на квалифицированное большинство, чтобы снизить риск того, что Венгрия заблокирует этот процесс», — заявили журналисты.

Также Еврокомиссия предложила воспользоваться российскими замороженными активами для отправки помощи ВСУ и поддержки Украины.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент призвал Европу быть решительнее в отношении России и акцентировать внимание на введении антироссийских ограничений. Он отметил, что, когда говорил об этом коллегам из Европы, слышал от них только то, что российский лидер Владимир Путин «хочет войти в Варшаву».