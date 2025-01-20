ЕК рассказала о безуспешных попытках фон дер Ляйен встретиться с Трампом

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен пытается организовать встречу с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на официального представителя ЕК Паулу Пинью.

Конкретных договоренностей о проведении встречи американского лидера и Урсулы фон дер Ляйен пока нет.

«На данный момент запланированных встреч нет. Есть попытки согласовать встречу как можно скорее, но пока нет конкретной даты для такой встречи», — заявила Пинью на пресс-конференции в Брюсселе.

Несмотря на попытки главы ЕК лично встретиться с Трампом, на церемонию инаугурации американского лидера, которая ее не пригласили.

Ранее Дональд Трамп поручил своим помощникам организовать телефонный разговор с Владимиром Путиным через несколько дней после инаугурации. Одна из целей беседы — обсудить вопрос личной встречи глав двух государств в ближайшие месяцы. По данным журналиста Александра Юнашева, она может состояться не раньше марта.