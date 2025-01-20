Названы примерные сроки возможной встречи Путина и Трампа

Президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин могут провести встречу не раньше марта. Об этом сообщил журналист Life Александр Юнашев в своем Telegram-канале.
По информации источников журналиста в администрации президента и МИД РФ, перед проведением встречи Путина и Трампа должен состояться их телефонный разговор. А личная встреча, скорее всего, пройдет не раньше марта.
«Сначала Трамп должен нанести свой первый официальный визит (западные СМИ уже предположили, что это будет основной соперник США — Китай). И только потом будут возможны рассуждения о месте и времени супервстречи», — написал Юнашев.