Названы примерные сроки возможной встречи Путина и Трампа

Журналист Юнашев: возможная встреча Путина и Трампа состоится не раньше марта

Президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин могут провести встречу не раньше марта. Об этом сообщил журналист Life Александр Юнашев в своем Telegram-канале .

По информации источников журналиста в администрации президента и МИД РФ, перед проведением встречи Путина и Трампа должен состояться их телефонный разговор. А личная встреча, скорее всего, пройдет не раньше марта.

«Сначала Трамп должен нанести свой первый официальный визит (западные СМИ уже предположили, что это будет основной соперник США — Китай). И только потом будут возможны рассуждения о месте и времени супервстречи», — написал Юнашев.

Ранее Дональд Трамп поручил своим помощникам организовать телефонный разговор Владимиром Путиным через несколько дней после инаугурации. Одна из целей беседы — обсудить вопрос личной встречи глав двух государств в ближайшие месяцы.