ЕК раскроет план по полному отказу стран Европы от российских энергоресурсов

Представитель ЕК Итконен: комиссия обнародует план отказа Европы от газа из РФ

В ближайшее время Еврокомиссия обнародует новую стратегию, направленную на отказ ЕС от российских энергоресурсов. Об этом заявила представитель ЕК Анна-Кайса Итконен, сообщил ТАСС.

«Несмотря на эти значительные результаты (действий Еврокомиссии по избавлению от энергоресурсов из РФ. — прим. ред), российский газ присутствует на рынке ЕС», — отметила она она.

Итконен уточнила, что комиссия представит новую стратегию до середины марта 2025 года — в первые 100 дней работы нового состава ЕК.

Аналитическая компании Kpler ранее сообщила, что страны-члены Европейского союза за первые две недели текущего года приобрели более 837 тысяч кубометров российского сжиженного газа. Речь идет о рекордном объеме поставок для начала января.

Глава отдела аналитики в области энергетики аналитической компании ICIS Андреас Шредер 17 января допустил, что снижение поставок нефти и газа Норвегией позволит России укрепить свои позиции на европейском рынке.