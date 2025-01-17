Евросоюз закупил рекордные объемы российского СПГ с начала года
Politico: морозы и приход Трампа заставили ЕС нарастить закупки российского СПГ
Страны Евросоюза за первые две недели 2025 года закупили более 837 тысяч кубометров российского сжиженного газа (СПГ). Об этом со ссылкой на данные аналитической компании Kpler сообщила газета Politico.
Авторы уточнили, что это рекордный объем поставок для начала января. Рост закупок начался после перекрытия транзита российского газа через территорию Украины, на фоне морозной погоды, а также опасений от прихода к власти избранного президента США Дональда Трампа, который уже потребовал от европейцев увеличить экспорт СПГ из США.
Старший аналитик компании Kpler Чарльз Костерус подчеркнул, что большая часть поступающего в Евросоюз СПГ проходит по долгосрочным контрактам. Поэтому о дополнительных закупках речь не идет.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков ранее отметил, что стоимость газа на европейском рынке перешла к росту после прекращения транзита через территорию Украины. Значительную часть рынка занял экспорт газа из Норвегии. Но сейчас страна задумалась о сокращении добычи, что, по словам Юшкова, подтолкнет цены еще выше.