Возможное снижение поставок нефти и газа Норвегией приведет к укреплению позиций России на европейском рынке. Об этом газете The Telegraph сообщил глава отдела аналитики в области энергетики аналитической компании ICIS Андреас Шредер.

«Закат для Норвегии — это рассвет для России. <…> Призыв открыть трубы и ворота для дешевого российского газа со временем будет становиться все громче, поскольку цены на газ растут из-за сокращения добычи в Норвегии», — пояснил он.

Шредер предположил, что Россия не вернет доминирование в Европе на уровне прошлых нет, когда занимала на рынке порядка 40%. Однако ее позиции станут крепче сегодняшних. Кроме того, изменения «подбодрят» политиков из дружественных по отношению к России государств, например, из Словакии и Венгрии.

Ранее стало известно, что Россия заняла второе место в списке ведущих поставщиков газа в Евросоюз по итогам 2024 года. ЕС закупил у нашей страны 54,45 миллиарда кубометра ресурса. Это на 21% больше показателей 2023 года.