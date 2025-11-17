ЕК предложила три варианта помощи Украине

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен направила странам Евросоюза письмо с тремя предложениями по финансовой помощи Украине на 135,7 миллиарда евро. Об этом сообщила газета Financial Times .

«Мы определили три варианта: связанный с заблокированными активами России кредит, кредит за счет заимствований на финансовых рынках и кредит государств — членов ЕС за счет грантов», — указала она.

В письме фон дер Ляйен подчеркнула, что предложенные варианты не исключают друг друга, их можно применять последовательно или комбинировать.

Глава ЕК добавила, что срочность ситуации требует начала выплат уже ко второму кварталу 2026 года. Поэтому выбранный сценарий необходимо в срочном порядке разработать и согласовать на саммите ЕС в середине декабря.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас объясняла, что поддержка Украины обходится Европе значительно дешевле, чем последствия вероятной победы России.