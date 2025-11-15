Поддержка Украины обходится Европе значительно дешевле, чем последствия возможной победы России. Такое признание сделала глава европейской дипломатии Кая Каллас, отрывок своего выступления на эту тему чиновница опубликовала в Х .

Поэтому, полагает Каллас, европейским странам нужно одновременно усиливать помощь Украине и укреплять собственную оборону, так как затяжной конфликт потребует устойчивых ресурсов.

Речь Каллас посвятила недавним российским ударам по украинской военной инфраструктуре. Высокопоставленный дипломат сочла, что Москва не собирается снижать интенсивность боевых действий.

Проигрывают те, у кого раньше закончатся деньги, или солдаты. Поддержка Украины — выгодная сделка, по сравнению с ценой победы России.

Многие комментаторы в Х не согласились с позицией Каи Каллас. Один из них задался вопросом: «с каких пор Еврокомиссия стала военным союзом?»

«Настоящие проблемы граждан ЕС — это рабочие места, стоимость жизни, здравоохранение и образование. Двадцатый пакет санкций? Если первые 19 провалились, почему этот должен сработать?», — добавил еще один комментатор.

В ночь на 14 ноября Россия нанесла массированный удар возмездия по военно-промышленному комплексу Украины.