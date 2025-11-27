ЕК отправит Прибалтике финансовую помощь из-за ущерба от санкций против России

ЕК в следующем году отправит финансовую поддержку прибалтийским государствам, которые столкнулись с экономическим ущербом из-за антироссийских санкций. Об этом сообщило Politico .

«Европейская комиссия в следующем году предоставит финансовую помощь странам Прибалтики, которые страдают от сопутствующего экономического ущерба от санкций ЕС против России», — заявили журналисты.

По их данным, сильнее всего на страны повлиял спад в туристической отрасли, а также «коллапс» трансграничной торговли. Помимо Прибалтики, ЕС еще отправит помощь Финляндии.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что санкции ЕС, введенные против России, совсем не принесли результатов. Европейская комиссия утвердила уже 18 санкционных пакетов, но ничего не случилось. Эффект принесло только решение американского президента Дональда Трампа, который ввел ограничения против Индии, покупающей российскую нефть.