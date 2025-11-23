Бессент назвал бессильными антироссийские санкции Евросоюза

Введенные Евросоюзом санкции против России оказались полностью бесполезными. Теперь ЕС готовит очередной пакет ограничений, который также не окажет никакого эффекта. Об этом в интервью телеканалу NBC News заявил министр финансов США Скотт Бессент.

Он напомнил, что Европейская комиссия утвердила уже 18 санкционных пакетов против России, но не добилась никакого эффекта.

«Европейцы говорят мне: „О, мы вводим наш 19-й пакет санкций“. Как я понимаю, если вы собираетесь что-то сделать 19-й раз, вы потерпели неудачу», — заявил Бессент.

Министр финансов США добавил, что настоящий эффект оказало решение президента Дональда Трампа, который ввел санкции против Индии, покупающей российскую нефть.

Оказавшийся в открытом доступе план США по урегулированию конфликта на Украине содержал предложение о поэтапной отмене санкций против России. Решения по снятию каждого из действующих ограничений примут отдельно.

Как отметил в комментарии 360.ru экономист Алексей Зубец, к крупному возвращению покинувших Россию западных компаний это решение не приведет, а поэтапное снятие санкций растянется на годы.