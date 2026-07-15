ЕК отозвала грант на €2 млн у Венецианской биеннале из-за российского павильона
Еврокомиссия аннулировала грант на два миллиона евро (около 180 миллионов рублей) для Венецианской биеннале. Причиной стало решение организаторов открыть российский павильон, сообщил представитель ЕК Тома Ренье.
По его словам, закрытие павильона России было изначальной позицией ЕК, так как культура в Европе должна служить демократическим ценностям. В мае ЕС потребовал от руководства организации объяснить участие России в выставке. Еврокомиссия оценила ответы организаторов и официально рекомендовала отозвать финансирование.
При этом Ренье подчеркнул, что решение касается только России, и не стал отвечать на вопрос о возможных аналогичных санкциях к павильону Израиля. Глава евродипломатии Кая Каллас также подтверждала, что финансирование биеннале прекратится.
Российский павильон в мае посетил голливудский актер Уиллем Дефо. Его заметили наслаждающимся русской народной песней.