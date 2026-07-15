ЕК отозвала грант на €2 млн у Венецианской биеннале из-за российского павильона

Еврокомиссия аннулировала грант на два миллиона евро (около 180 миллионов рублей) для Венецианской биеннале. Причиной стало решение организаторов открыть российский павильон, сообщил представитель ЕК Тома Ренье .

По его словам, закрытие павильона России было изначальной позицией ЕК, так как культура в Европе должна служить демократическим ценностям. В мае ЕС потребовал от руководства организации объяснить участие России в выставке. Еврокомиссия оценила ответы организаторов и официально рекомендовала отозвать финансирование.

При этом Ренье подчеркнул, что решение касается только России, и не стал отвечать на вопрос о возможных аналогичных санкциях к павильону Израиля. Глава евродипломатии Кая Каллас также подтверждала, что финансирование биеннале прекратится.

Российский павильон в мае посетил голливудский актер Уиллем Дефо. Его заметили наслаждающимся русской народной песней.