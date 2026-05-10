Наслаждающийся русской песней актер Уиллем Дефо попал на видео

Голливудский актер Уиллем Дефо посетил российский павильон на Венецианской биеннале, где с удовольствием послушал русскую народную песню. Об этом в телеграм-канале сообщил ансамбль «Толока».

«Уиллем Дефо пришел в российский павильон на наш перформанс, и после завершения мы исполнили для него „Коробочку“», — уточнил коллектив.

Артисты отметили, что их радует теплая реакция у людей других культур на российские песни. Они верят, что эти композиции достойны мирового признания.

Артисты добавили шутливую приписку о том, что вероятность того, что актер фильма «Отель „Гранд Будапешт“» будет кайфовать под русскую народную песню мала, но никогда не равна нулю. На кадрах было видно, что Дефо улыбался, слушая российский хор.

Ранее Евросоюз потребовал от руководителей Венецианской биеннале объяснить, почему Россию допустили к участию в выставке. В Еврокомиссии пригрозили, что приостановят или вообще лишат биеннале гранта, если получат неудовлетворительный ответ.