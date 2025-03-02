ЕК нарушила две гарантии энергобезопасности Венгрии

Еврокомиссия нарушила две гарантии энергетической безопасности Венгрии, власти республики не забудут про них во время принятия решений по украинскому вопросу. На это в письме на имя представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас указал глава венгерского МИД Петер Сийярто, сообщило агентство MTI .

Сийярто уточнил, что одна из попранных гарантий касается переговоров о возобновлении транзита газа из России в Центральную Европу через территорию Украины, на которые представителей Венгрии не пригласили.

«Во-вторых, Еврокомиссия давала гарантию, что Украина не станет атаковать инфраструктуру, используемую для поставок энергоносителей в Евросоюз. Но в ночь на 28 февраля Украина атаковала беспилотником компрессорную станцию „Русская“ газопровода „Турецкий поток“», — добавил министр.

Ранее боевики ВСУ ударили с помощью БПЛА по компрессорной станции в населенном пункте Гай-Кодзор на Кубани. Турция также пообещала принять меры в связи с ударом по инфраструктуре газопровода.