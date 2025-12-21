Немецкий канцлер Фридрих Мерц оказался в политической изоляции из-за своего неуемного желания конфисковать замороженные российские активы. Об этом сообщило издание Berliner Zeitung.

«Международное эхо поражений, которые пришлось пережить канцлеру Фридриху Мерцу на саммите Европейского союза в Брюсселе, носило разрушительный характер. Уже к вечеру стало ясно, что Мерц, по-видимому, совсем запутался», — говорится в статье.

Канцлер ФРГ не успокоился даже тогда, когда Центробанк России подал иск против к бельгийскому депозитарию Euroclear. Он надеялся продавить нужное ему решение, запустив пиар-кампанию, в частности, заказав публикацию статей в изданиях FAZ и Financial Times.

Мерцу это не помогло. Факты говорили против него и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. В результате и она начала дистанцироваться от Мерца, оказавшегося в изоляции в Европе.

На днях глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ не собирается отзывать своим иски, планируя защищать интересы в международных судах и арбитражах. Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии публично назвал попытки изъятия активов РФ грабежом, предупредив Запад, что Кремль сделает все для защиты своих интересов.