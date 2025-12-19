Набиуллина: Центробанк не собирается отзывать свой иск к Euroclear

Центральный банк России не планирует отзывать свой иск к бельгийскому депозитарию Euroclear. Об этом заявила на пресс-конференции глава регулятора Эльвира Набиуллина., ее процитировало РИА «Новости».

Глава Центробанка ответила на вопрос журналистов о том, планирует ли российская сторона менять свою позицию в отношении замороженных активов.

«Нет, мы пока не собираемся отзывать свои иски», — сказала Набиуллина.

Она отметила, что ЦБ рассматривает возможность защиты интересов в международных судах и арбитражах, с последующим приведением в исполнение актов таких судов в других странах.

Центральный банк России отправил исковое заявление к Euroclear в Арбитражный суд Москвы. Общая сумма требований регулятора составила более 18 триллионов рублей.

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что Россию ждет победа в суде и возвращение замороженных в Европе активов.