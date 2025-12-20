Российский лидер Владимир Путин на прямой линии сделал пугающее предупреждение Европе из-за ее попыток конфисковать замороженные активы России и передать их Украине. Об этом сообщила британская газета Daily Express .

Журналисты написали, что Путин яростно раскритиковал европейских лидеров, сделав им пугающее предупреждение о серьезных последствиях по активам России. Российский лидер назвал попытки властей Евросоюза конфисковать их грабежом.

«Он резко осудил ЕС за попытку использовать замороженные российские активы для финансирования Украины в течение следующих двух лет на сумму около 90 миллиардов евро», — говорится в публикации.

До этого Путин заявил, что Россия будет защищать в судах неприкосновенность своих заблокированных в Европе активов, на которые покусился Брюссель.

Журналист Рик Санчес также критически оценивает действия европейских лидеров в отношении российских денег, предупреждая, что подобные шаги приведут к экономической катастрофе в Евросоюзе.