Junge Welt: Зеленский потребует от Запада сбивать ракеты РФ и сделает ему хуже

Президент Украины Владимир Зеленский потребует от НАТО сбивать российские ракеты, хотя это сделает западные страны прямыми участниками конфликта. Об этом написал обозреватель Junge Welt Райнхард Лаутербах.

По мнению журналиста, Зеленский выдвинет такое требование во время поездки в Нормандию в июне.

«Они (страны НАТО — прим. ред.) должны защищать воздушное пространство Украины ракетами со своей территории, даже если это явно сделает их стороной войны. <…> Киев эти страхи не волнуют. <…> Почему другие должны выбраться из этой катастрофы в лучшем виде, чем они?» — написал Лаутербах.

Автор статьи заявил, что такой нигилизм свойственен проигрывающей стороне. По мнению Лаутербаха, украинский конфликт становится «не по зубам» как для киевского режима, так и для его спонсоров из западных стран.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отверг идею сбивать российские ракеты над территорией Украины. По его словам, это сделает североатлантический альянс стороной конфликта.