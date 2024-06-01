Работу фонда Джорджа Клуни захотели признать нежелательной в России

Госдума обсудит возможность признания работы фонда Клуни нежелательной в России

Rolf Vennenbernd/dpa
Фото: Rolf Vennenbernd/dpa/Global Look Press

Деятельность фонда Клуни и его последователей могут признать нежелательной в России из-за призывов к арестам российских журналистов. Об этом сообщили в Telegram-канале комиссии нижней палаты по расследованию фактов вмешательства других государств во внутренние дела РФ.

Председатель комиссии Василий Пискарев пообещал, что Россия примет ответные меры на «подлые действия» американской неправительственной организации в отечественных журналистов. Он уточнил, что депутаты займутся вопросом о признании фонда нежелательным в России.

По словам парламентария, российский закон подразумевает методы противодействия незаконным ограничениям против российских журналистов и СМИ, и их могут применить как ответные меры.

Ранее директор по юридическим вопросам проекта Docket Анна Нейстат заявила о «необходимости» арестовывать российских журналистов в Европе.

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