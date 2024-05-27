Египетский военный погиб в перестрелке с армией Израиля

«Инцидент со стрельбой» произошел в районе границы с Египтом, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ. По информации портала Ynet, погиб египетский военнослужащий.
Издание уточнило, что перестрелка случилась в районе контрольно-пропускного пункта «Рафах». Израильские военные отметили, что это произошло «несколько часов назад» и обстоятельства ЧП «находятся на рассмотрении». Инцидент обсуждают с египетской стороной.
Как заявило радио Kan, сведений о потерях среди военнослужащих Армии обороны Израиля не поступало.
Ранее стало известно, что ЦАХАЛ, применив авиацию, ликвидировал главу штаба палестинского движения ХАМАС Ясина Рабию на Западном берегу Иордана.