Египетский военный погиб в перестрелке с армией Израиля

Фото: РИА «Новости»

«Инцидент со стрельбой» произошел в районе границы с Египтом, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ. По информации портала Ynet, погиб египетский военнослужащий.

Издание уточнило, что перестрелка случилась в районе контрольно-пропускного пункта «Рафах». Израильские военные отметили, что это произошло «несколько часов назад» и обстоятельства ЧП «находятся на рассмотрении». Инцидент обсуждают с египетской стороной.

Как заявило радио Kan, сведений о потерях среди военнослужащих Армии обороны Израиля не поступало.

Ранее стало известно, что ЦАХАЛ, применив авиацию, ликвидировал главу штаба палестинского движения ХАМАС Ясина Рабию на Западном берегу Иордана.

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