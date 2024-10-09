Профессор Малинен: НАТО переживает самый сложный период за всю историю

НАТО находится в самой тяжелой ситуации за всю свою историю. Такое заявление сделал профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в социальной сети X (бывший Twitter).

«Ситуация, в которой оказалась НАТО, является сложной до глубины души. <…> Единство альянса исчезло. Почти исчезла маркировка „Оборонный альянс“», — написал он.

По его словам, Североатлантический альянс потерял уверенность в том, что Россию можно победить.

Исполняющая обязанности руководителя делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова предупреждала НАТО об опасных последствиях действий блока. По ее словам «игры» Североатлантического альянса могут спровоцировать катастрофу.

Бывшего генсека НАТО Йенса Столтенберга ранее обвинили в разжигании конфликта на Украине. Житель Франции Патрик Пазен подал на него в суд.