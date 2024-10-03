Житель Франции подал в суд на Столтенберга из-за конфликта на Украине

Житель Франции Патрик Пазен подал в суд против бывшего генсека НАТО Йенса Столтенберга из-за разжигания конфликта на Украине, сообщило РИА «Новости» . Исковое заявление француз направил в бельгийский суд.

Пазен — публицист, он написал множество книг, часть их них посвящены конфликту на Украине. По мнению француза, Столтенберг сыграл заметную роль в разжигании этого кризиса. Иск против бывшего генсека НАТО он подал 27 сентября.

«Из иска следует, что он, имея возможность предотвратить конфликт, раздувал его», — следует из публикации на личном сайте Пазена. Приняли ли исковое заявление к рассмотрению — неизвестно.

Срок полномочий Столтенберга истек 1 октября. Новым генсеком организации стал Марк Рютте. Третьего октября он посетил Украину, где переговорил с Владимиром Зеленским.