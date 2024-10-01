Ассанж прибыл в здание Совета Европы для дачи показаний о содержании в тюрьме

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж прибыл в здание Совета Европы в Страсбурге. Там перед комитетом ПАСЕ он впервые даст показания об условиях содержания в тюрьме Белмарш, сообщило РИА «Новости» .

У здания СЕ собралось множество сторонников основателя WikiLeaks, они приветствовали его криками о торжестве справедливости. У многих в руках были его портреты.

Здесь собрались и сотрудники СМИ. По прибытии Ассанж сначала подошел к ним, поскольку журналистов решили не пускать на его выступление.

Послушать речь освобожденного Ассанжа приехал экс-президент Эквадора Рафаэль Корреа, распорядившийся дать ему политическое убежище в посольстве страны в Лондоне.

При этом, по данным агентства, в пресс-службе ПАСЕ политику отказали в выдаче пропуска и не пустили на мероприятие, объяснив это «соображениями безопасности».