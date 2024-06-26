Ассанжа встретили аплодисментами в аэропорту Австралии

Фото: РИА «Новости»

Австралийского журналиста, основателя международной некоммерческой организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа встретили бурными аплодисментами в аэропорту в Канберре. Видео опубликовали «Известия».

https://t.me/izvestia/176676

Журналист триумфально поднял кулак в воздух и помахал сторонникам. В аэропорту его ждали отец Джон Шиптон и супруга Стелла. Ассанж обнял отца и поцеловал жену.

На возвращение Джулиана Ассанжа восторженно отреагировал его брат  Габриэль Шиптон. Он отметил, что это «потрясающе», писал RT.

Журналист признал свою вину в шпионаже, после чего его освободили, зачтя уже отбытый им пятилетний срок заключения в британской тюрьме. Таковы были условия сделки с прокуратурой США. По словам брата Ассанжа, теперь тот хочет провести время с семьей и восстановить здоровье.

Фейк: больных свиным гриппом отравили азотистоводородной кислотой

С любимыми не расставайтесь. Как в России планируют бороться с разводами

Свобода ценой свободы. За что преследовали и почему отпустили Ассанжа

Ученица из Королева выиграла Гран-при премии Росприроднадзора «Экология — дело каждого»

Послабления или ужесточения? Как изменятся правила постановки автомобиля на учет

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте