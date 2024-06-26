Ассанжа встретили аплодисментами в аэропорту Австралии

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Журналист триумфально поднял кулак в воздух и помахал сторонникам. В аэропорту его ждали отец Джон Шиптон и супруга Стелла. Ассанж обнял отца и поцеловал жену.

На возвращение Джулиана Ассанжа восторженно отреагировал его брат Габриэль Шиптон. Он отметил, что это «потрясающе», писал RT.

Журналист признал свою вину в шпионаже, после чего его освободили, зачтя уже отбытый им пятилетний срок заключения в британской тюрьме. Таковы были условия сделки с прокуратурой США. По словам брата Ассанжа, теперь тот хочет провести время с семьей и восстановить здоровье.