Парламент Ливана большинством голосов избрал командующего армией Джозефа Ауна на пост президента страны. Это стало известно после подведения итогов второго тура голосования, сообщило РИА «Новости» .

Джозеф Аун получил более 86 голосов, что превысило необходимый порог. Перед зданием парламента выстроили почетный караул, а также расстелили красную дорожку. Ожидается, что Аун прибудет вместе с семьей.

«За кандидатуру генерала Ауна проголосовали 99 из 128 депутатов», — процитировал ТАСС спикера парламента Ливана Набиха Берри.

Джозеф Аун — ливанский генерал, который с 2017 года занимает пост 14-го командующего Ливанскими вооруженными силами.

С 31 октября 2022 года, когда президент Мишель Аун покинул дворец Баабда по истечении шестилетнего срока своих полномочий, высшая государственная должность оставалась вакантной. В июне 2023 года депутаты парламента Ливана в ходе двенадцатого по счету голосования не смогли избрать нового главу республики. Ни один из кандидатов не набрал необходимого количества голосов.

В январе 2025 года очередные президентские выборы состоятся в Белоруссии. На заседании Центральная избирательная комиссия официально зарегистрировала пять кандидатов на высший государственный пост. Среди них — действующий президент Александр Лукашенко.