Джозеф Аун стал президентом Ливана
Парламент Ливана большинством голосов избрал командующего армией Джозефа Ауна на пост президента страны. Это стало известно после подведения итогов второго тура голосования, сообщило РИА «Новости».
Джозеф Аун получил более 86 голосов, что превысило необходимый порог. Перед зданием парламента выстроили почетный караул, а также расстелили красную дорожку. Ожидается, что Аун прибудет вместе с семьей.
«За кандидатуру генерала Ауна проголосовали 99 из 128 депутатов», — процитировал ТАСС спикера парламента Ливана Набиха Берри.
Джозеф Аун — ливанский генерал, который с 2017 года занимает пост 14-го командующего Ливанскими вооруженными силами.
С 31 октября 2022 года, когда президент Мишель Аун покинул дворец Баабда по истечении шестилетнего срока своих полномочий, высшая государственная должность оставалась вакантной. В июне 2023 года депутаты парламента Ливана в ходе двенадцатого по счету голосования не смогли избрать нового главу республики. Ни один из кандидатов не набрал необходимого количества голосов.
В январе 2025 года очередные президентские выборы состоятся в Белоруссии. На заседании Центральная избирательная комиссия официально зарегистрировала пять кандидатов на высший государственный пост. Среди них — действующий президент Александр Лукашенко.