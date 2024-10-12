Власти Украины самостоятельно приняли решение отказаться от достингутных в Стамбуле договоренностей по мирному разрешению конфликта весной 2022 года. Как сообщил РБК , об этом в выпущенной книге мемуаров под названием Unleashed написал бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Он пояснил, что в ходе первой поездки в Киев только пообещал поддержку властям Украины и никак не указывал на то, как им вести себя на переговорах с российской делегацией.

«Это полная чушь. Украинцы никогда не собирались соглашаться на условия Путина — ничего подобного. Не думаю, что украинский лидер, Зеленский или кто-либо еще, мог бы договориться о мирной сделке и после этого пробыть в офисе больше пяти минут», — написал Джонсон.

Так он опроверг ранее появившиеся заявления, что именно под его влиянием украинская делегация прекратила мирные переговоры по заключению соглашения.

Последняя, четвертая встреча российской и украинской делегаций прошла в Стамбуле 29 марта 2022 года. По ее итогам стороны завизировали соглашение, которое предусматривало нейтралитет Украины и отказ от вступления в НАТО.

О том, что на прекращение переговоров повлиял премьер Великобритании, заявил глава украинской делегации Давид Арахамия. По его словам, Джонсон призвал к продолжению боевых действий и рекомендовал не соглашаться на выставленные условия.

Косвенно это подтвердила бывший заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд. По ее словам, американские и британские политики выступали консультантами украинской стороны.

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на саммите Шанхайской организации сотрудничества в июне этого года заявил, что стамбульские договоренности могут стать условием начала нового переговорного процесса по Украине. Он напомнил, что представители киевского режима парафировали документ, а значит, их все устраивало, пока не вмешались США и Великобритания.