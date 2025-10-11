Трамп приказал направить все деньги на зарплаты военных из-за шатдауна

Американские военные получат свои зарплаты 15 октября. Об этом объявил президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social .

Он подчеркнул, что использовал полномочия главнокомандующего и приказал руководителю Пентагона Питу Хегсету направить на выплаты военных все свободные деньги, оставшихся с начала шатдауна.

«Я не позволю демократам держать в заложниках нашу армию и всю систему безопасности нашей страны из-за опасного прекращения работы правительства», — написал Трамп.

По данным издания Politico, из-за отсутствия утвержденного бюджета на следующий финансовый год без заработной платы могли остаться 1,3 миллиона военнослужащих.

Журналисты подчеркнули, что администрация Белого дома оценила политические последствия этого шага и предложила использовать его в качестве давления на демократов в парламенте.

Биржевые аналитики надежды американских политиков не разделили. По их прогнозам шатдаун с вероятностью в 71% продлится и после 15 октября.

Все государственные структуры США прекратили работу с октября, когда закончился финансовый год, а Сенат и Палата представителей не утвердили новый проект бюджета.

Конфликт возник из-за демократов, которые отказались от голосования после исключения статьи об увеличении финансирования на 1,5 миллиарда долларов программы медицинского страхования Medicaid и выплаты субсидии по программе Obamacare.

Назвавший демократов японскими боевиками-камикадзе президент США Дональд Трамп после истечения второй недели шатдауна сменил риторику.

Он заявил, что после возобновления работы правительства готов обсуждать проблемы здравоохранения и совместно выработать пути их решения.