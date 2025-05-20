Джилл Байден уличили в жестоком обращении с мужем

NYP: Джилл Байден могла знать о раке у мужа, но настаивала на его выдвижении

Бывшей первой леди США Джилл Байден могут предъявить обвинение в жестоком обращении с пожилыми людьми. Об этом сообщила газета The New York Post со ссылкой на представителя Министерства юстиции.

По версии чиновника, Байден знала о раке простаты у супруга, но, несмотря на это, настаивала на том, чтобы он баллотировался в президенты.

На прошлой неделе бывший президент США проходил медосмотр из-за проблем с мочеиспусканием. Врачи обнаружили у него небольшой узелок в предстательной железе. Исследование показало, что это опухоль с метастазами в кости.

Врач-онколог Евгений Черемушкин рассказал, что заболевание развивается очень медленно — в течение нескольких лет — и бессимптомно. При этом агрессивная форма такого рака способна убить больного меньше чем за год.