Врач Черемушкин предположил, что из-за рака Байден может умереть в течение года

При агрессивной форме рака предстательной железы, диагностированного у экс-президента США Джо Байдена, существует риск скорой смерти. Об этом заявил старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин в беседе с сайтом телеканала « Звезда ».

По словам медика, течение болезни бывает настолько быстрым, что пациент умирает в течение года. Тем не менее, зачастую больные живут дольше благодаря применению специальных препаратов.

«Людям ослабленным и достаточно возрастным по особенностям биологии опухоли не проводят агрессивное лечение — либо просто наблюдают, либо дают фоновую легкую терапию», — пояснил специалист.

Он подчеркнул, что в большинстве случаев рак предстательной железы развивается медленно: злокачественная клетка превращается в опухоль размером в сантиметр за период от пяти до 15 лет. Заболевание часто протекает бессимптомно.