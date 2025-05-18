У Байдена обнаружили агрессивную форму рака простаты

У бывшего президента США Джо Байдена выявили онкологическое заболевание. Об этом сообщили в газете The New York Times .

На прошлой неделе Байден проходил медицинский осмотр из-за проблем с мочеиспусканием. Во время обследования медики выявили «небольшой узелок». После исследования врачи поставили диагноз — рак простаты, характеризующийся местастзами в кости.

«Хотя это более агрессивная форма заболевания, рак, по-видимому, чувствителен к гормонам, что позволяет эффективно его лечить. Президент и его семья обсуждают варианты лечения с его врачами», — передало издание слова пресс-секретаря Байдена.

В феврале 2024 года лечащий врач Байдена объявил его «годным к службе». Но уже тогда мировая общественность обращала внимание на когнитивные проблемы политика. Особенно ярко это обсуждали во время предвыборной кампании Байдена. Один из его помощников рассказал, что команда пыталась оградить его от собственных сотрудников, поэтому многие люди «не осознавали масштабы деградации», начавшейся в 2023 году.