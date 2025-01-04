Двухлетний ребенок привез из Таиланда в Россию опасный вирус

Семья с двухлетним ребенком отдыхала в Таиланде. После возвращения в Екатеринбург у него обнаружили вирус Коксаки, сообщило Ura.ru.

Источник издания рассказал, что симптомы вируса в виде высокой температуры и сыпи проявились у ребенка дома. Родители вызвали врачей, которые провели необходимые исследования. Выяснилось, что у него вирус Коксаки.

Сейчас болезнь у ребенка протекает как обычная ветрянка. Однако у этого вируса есть риск развития менингита с летальным исходом. Симптомами болезни Коксаки являются небольшие язвочки, которые появляются на ладонях и во рту. Иногда может наблюдаться рвота, диарея и боль в горле.

Ранее на турецких курортах началась вспышка заболеваемости вирусом Коксаки. Роспотребнадзор открыл горячую линию. Россияне рассказывали, что у них отслаивались ногти. После инфекцию выявили в девяти регионах страны.