Двух украинцев казнят в Иране за попытку взорвать завод с БПЛА

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) Ирана арестовал трех сотрудников украинской разведки за попытку атаковать завод по производству беспилотников в Исфахане. Об этом сообщило агентство Tasnim News.
По данным иранских правоохранителей, задержанные сотрудничали с израильской разведкой МОССАД. Суд приговорил их к казни через повешение в течение двух недель.
Как напомнил RT, до этого в Иране казнили еще одного мужчину за шпионаж в пользу МОССАДа. За деньги он собирал и передавал секретные данные о стране, в том числе об отдельных людях. Отчеты агент передавал куратору «в одной из стран Персидского залива».
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху согласился на предложение американского лидера Дональда Трампа о прекращении огня в Иране. По его словам, израильская армия уже выполнила все задачи своей военной операции.
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