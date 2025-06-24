Двух украинцев казнят в Иране за попытку взорвать завод с БПЛА

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) Ирана арестовал трех сотрудников украинской разведки за попытку атаковать завод по производству беспилотников в Исфахане. Об этом сообщило агентство Tasnim News .

По данным иранских правоохранителей, задержанные сотрудничали с израильской разведкой МОССАД. Суд приговорил их к казни через повешение в течение двух недель.

Как напомнил RT, до этого в Иране казнили еще одного мужчину за шпионаж в пользу МОССАДа. За деньги он собирал и передавал секретные данные о стране, в том числе об отдельных людях. Отчеты агент передавал куратору «в одной из стран Персидского залива».

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху согласился на предложение американского лидера Дональда Трампа о прекращении огня в Иране. По его словам, израильская армия уже выполнила все задачи своей военной операции.