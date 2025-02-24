Песков призвал усилить безопасность после взрыва у генконсульства в Марселе

Песков призвал усилить безопасность загранучреждений после взрыва в Марселе

Необходимо усиление мер безопасности заграничных учреждений России, МИД предпринимает все необходимые действия. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, по линии дипломатического ведомства Россия обращает внимание принимающей стороны на необходимость усиления всех мер безопасности.

«В целом все уже было сказано со стороны наших коллег в министерстве иностранных дел», — сказал Песков.

Взрыв рядом со зданием дипломатической миссии России в Марселе прогремел 24 февраля. По предварительным данным, неизвестные бросили в сад консульства два коктейля Молотова.

Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что взрывы на территории генконсульства в Марселе имеют все признаки террористического акта. Информация о пострадавших не поступала, на месте работают экстренные службы.