В Латвии возбудили 36 дел за пение русских военных песен и символику 9 Мая

Власти Латвии запретили символику, связанную с Россией и Днем Победы, а также массовое возложение цветов. К вечеру 9 мая Госполиция выписала 51 штраф и задержала двух человек, сообщил портал LSM .

Правоохранители составили 51 административный протокол, из них почти половину в Риге. Людей, которые пели военные песни, оставляли цветы на месте демонтированного памятника в Парке Победы или другим образом отмечали праздник, оштрафовали на сумму от 300 до 350 евро.

В республике возбудили 36 административных дел, двух человек задержали.

«И георгиевские ленточки, прикрепленные к цветам, и люди, использующие различную символику — звезды, медали и значки, на которых также изображена свастика, восхваляющая тоталитарные режимы. И другие, конечно же, буквы Z и V», — сообщил начальник Главного управления охраны порядка Государственной полиции Андрис Зеллис.

Индивидуальное возложение цветов к местам захоронений латвийские власти запрещать не стали, но выставили там сотрудников полиции. Непрерывные потоки людей с цветами в Риге заметили на Торнякалнском и Покровском кладбищах.

Ветераны Великой Отечественной войны в Прибалтике лишились официального признания. Российский фонд мира ранее сообщил, что местные власти запретили им демонстрировать георгиевские ленты и оставили лишь обычные пенсионные пособия, без доплат.