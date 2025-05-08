В Прибалтике ветеранов ВОВ официально лишили признания и запретили их символику

В Латвии, Литве и Эстонии ветеранов Великой Отечественной войны официально лишили признания, а также запретили их символику. Об этом говорится в аналитической справке Российского фонда мира, оказавшейся в распоряжении РИА «Новости» .

«В странах Прибалтики — Латвии, Литве и Эстонии — советские ветераны лишены официального признания, их символика, включая георгиевские ленты, запрещена, а финансовая поддержка сводится к общим пенсионным программам», — говорится в документе.

Начиная с 2022 года в прибалтийских государствах ограничили празднование Дня Победы. Кроме того, официально запретили проводить публичные мероприятия 9 мая.

Власти Латвии, Литвы и Эстонии позволили пособников и соучастников преступлений нацистов наделить статусом «борцов за независимость».

Если говорить о поддержке советских ветеранов, в частности, финансовой, то в прибалтийских странах на них распространяются только общие социальные и пенсионные программы. Также в Латвии, Литве и Эстонии уничтожают памятники, посвященные советским героям, победивших нацизм.

Ранее депутат Госдумы Сергей Гаврилов рассказал, что ветераны ВОВ получат единовременную выплату в размере 80 тысяч рублей.