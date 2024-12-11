«Двойник» Пригожина готовил мятеж в Румынии

В Румынии сотрудники полиции арестовали Горациу Потра, бывшего участника Французского иностранного легиона, а также -- около двадцати его вооруженных сообщников. Как сообщила газета Financial Times , Потра имеет поразительное сходство с погибшим Евгением Пригожиным, главой ЧВК «Вагнер».

Реализовать свой план боевикам не удалось. Их задержали в окрестностях Бухареста.

Румынский политик Кэлин Георгеску подтвердил, что знаком с Потра, но не близко. По его словам, их связь ограничивается общим кругом знакомых, которые были сослуживцами по Иностранному легиону.

Пригожин погиб в авиакатастрофе, произошедшей в Тверской области. На борту бизнес-джета Embraer-135, кроме бизнесмена, находился командир частной военной компании Дмитрий Уткин.

Частная военная компания «Вагнер» прекратила свое существование после гибели ее основателя и командира Дмитрия Уткина. Однако опытные бойцы не остались без работы и перешли на службу в Министерство обороны.

Командиры ЧВК «Вагнер» рассказали, что кодекс, по которому они продолжают служить на благо России, создали в самом начале формирования первого отряда. За основу был взят контракт с Пригожиным.