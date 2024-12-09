Частная военная компания «Вагнер» не могла продолжить свое существование после гибели в авиакатастрофе ее основателя — предпринимателя Евгения Пригожина — и командира Дмитрия Уткина. Но получившие большой опыт бойцы без работы не остались и перешли на службу в Минобороны. Об этом в интервью ведущему 360.ru Дмитрию Степанищеву рассказали командиры ЧВК.

Героя России и командира штурмового отряда Александра Кузнецова с позывным Ратибор сообщение о крушении самолета Пригожина застало в Африке, где уже находился его коллега, командир дальнего направления с позывным Кэп. По его словам, сначала они оба не поверили полученным данным.

«Я приземлился в Мали, где встретился с Кэпом. Мы очень долго сидели, разговаривали, обсуждали, как это могло произойти. Может быть, это все-таки миф? Но он быстро развеялся. Командир и руководитель погибли», — заявил Ратибор.

Он добавил, что все появившиеся потом слухи о совете командиров, которые приняли решение о разделении «Вагнера» на несколько структур, — выдумка.

«Совета командиров не было никогда. Я не помню, чтобы что-то проводилось. Может быть, как-то кулуарно кто-то там приехал и разговаривал о чем-то», — допустил военный.