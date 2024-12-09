«Это был наш флагман». Командиры ЧВК «Вагнер» — о гибели Пригожина
Командиры ЧВК «Вагнер» объяснили развал формирования после гибели Пригожина
Частная военная компания «Вагнер» не могла продолжить свое существование после гибели в авиакатастрофе ее основателя — предпринимателя Евгения Пригожина — и командира Дмитрия Уткина. Но получившие большой опыт бойцы без работы не остались и перешли на службу в Минобороны. Об этом в интервью ведущему 360.ru Дмитрию Степанищеву рассказали командиры ЧВК.
Героя России и командира штурмового отряда Александра Кузнецова с позывным Ратибор сообщение о крушении самолета Пригожина застало в Африке, где уже находился его коллега, командир дальнего направления с позывным Кэп. По его словам, сначала они оба не поверили полученным данным.
«Я приземлился в Мали, где встретился с Кэпом. Мы очень долго сидели, разговаривали, обсуждали, как это могло произойти. Может быть, это все-таки миф? Но он быстро развеялся. Командир и руководитель погибли», — заявил Ратибор.
Он добавил, что все появившиеся потом слухи о совете командиров, которые приняли решение о разделении «Вагнера» на несколько структур, — выдумка.
«Совета командиров не было никогда. Я не помню, чтобы что-то проводилось. Может быть, как-то кулуарно кто-то там приехал и разговаривал о чем-то», — допустил военный.
Ратибор пояснил, что сама структура ЧВК похожа на официальное боевое подразделение, но с меньшим количеством бюрократии.
Командир и руководитель — это были глыбы и наш огромный флагман, сплотившие вокруг себя нас, командиров, за которыми шли люди. Но когда наш флагман пропал, у нас не было желания работать под чьим-то другим руководством, потому что никто бы так не сделал уникальную эту структуру, как было сделано это Евгением Викторовичем Пригожиным и Дмитрием Уткиным.
Александр Кузнецов, Ратибор
командир штурмового отряда ЧВК «Вагнер»
Он подчеркнул, что в костяк «Вагнера» составляли командиры, которые стояли у истоков формирования ЧВК. Работать под руководством кого-то еще они не могли и не хотели. Поэтому большая часть бойцов перевелась, начала подписывать контракт, чтобы выполнять боевые задачи.
«ЧВК „Вагнер“ больше существует как подразделения. Но у всех пройдена эта школа. У всех здесь, внутри, в сердце, хранится память о тех событиях, когда мы все вместе», — подытожил Ратибор.