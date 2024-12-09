Первые победы на территории Донбасса в 2014 году — заслуга бойцов частной военной компании «Вагнер», для которых выезд туда стал первой командировкой. Об этом в интервью ведущему 360.ru Дмитрию Степанищеву рассказали основатели и командиры ЧВК.

Они пояснили, что в Донбасс выехали малой группой с участием легендарных командиров Бориса с позывным Зомби и Дмитрия Уткина.

«Это был август или сентябрь месяц. Уже точно не помню, когда они освободили Луганский аэропорт. Вот это наши ребята. Первая группа ЧВК, которая начинала эту победу на Донбассе», — рассказал командир первого штурмового отряда и Герой России Александр Кузнецов с позывным Ратибор.

Он добавил, что после того, как группу вывели, началось формирование крупного корпуса для повторной командировки в Донбасс.

«После Украины мы стали готовиться и убыли в Сирию, где выполняли боевые задачи. Долго там шли к победе и, естественно, добились ее. Закончили освобождением Дейр-эз-Зора», — добавил командир.

Ратибор подчеркнул, что потом его подразделение перебросили в Африку. Сначала в Судан, потом в Центральную Африканскую Республику, где шли ожесточенные бои с боевиками «Исламского государства»*. В дальнейшем был штурм Триполи.

«Событий за эти 10 лет произошло просто на масса. Но все наши задачи были в интересах России, и выполняли мы их все в интересах России», — сказал командир ЧВК.

По его словам, сейчас уже не скрывает, в каких боевых действиях участвовал, потому что считает всех бойцов, которые входили в подразделения «Вагнера», героями.

В ходе интервью командиры ЧВК «Вагнер» рассказали, что кодекс, по которому они продолжают служить на благо России, создали в самом начале формирования первого отряда. За основу взяли контракт с предпринимателем Евгением Пригожиным — его подписали всего 11 человек. Главными пунктами там стали отсутствие лжи, лукавства и совместное принятие решений.

*«Исламское государство» — запрещенная в России террористическая группировка.