Двоих детей нашли мертвыми в машине на военной базе на Кипре

Двоих детей восьми и 10 лет нашли мертвыми в машине на военной базе британских военных на Кипре. Об этом написало издание Phileleftheros .

По данным издания, погибшие дети — из одной семьи. ЧП произошло около многоквартирного дома в районе деревни Ксилофагу, которая находится в провинции Ларнака. Место происшествия относится к зоне базы Декелия, расследование ведет британская полиция.

Предварительно, дети могли погибнуть от асфиксии и солнечных ожогов. Родители погибших детей — выходцы из Болгарии. Точную причину смерти детей установит экспертиза.

Из-за сильной жары во Франции в среду скончались двое маленьких детей, их нашли мертвыми в машине. Мать обнаружила их без сознания в автомобиле, оставленном во дворе дома. Спасти детей не удалось.Большая часть Западной Европы страдает от аномальной жары.