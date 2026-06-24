Двое маленьких детей скончались от жары в закрытой машине во Франции

Из-за сильной жары во Франции скончались двое маленьких детей, их нашли мертвыми в машине. Об этом написало издание The Guardian .

От аномальной жары страдает большая часть Западной Европы. Детей нашли в машине на юго-востоке Франции.

«Причины смерти еще предстоит установить, но главной версией является жара», — рассказала прокурор города Карпантрас Элен Муржес.

Температура воздуха в Карпантрасе прогрелась до +39 градусов. Ранее от жары скончались трое пожилых французов. Еще 13 человек утонули из-за несчастных случаев при купании.

Власти Франции объявили в половине департаментов страны предупреждение об опасности для жизни первого уровня. Температура, предположительно, превысит +40 градусов, а в некоторых регионах поднимется до +43 градусов.