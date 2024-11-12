«История повторяется из раза в раз». Почему Абхазию накрыли протесты
Политолог Светов: конфликты в Абхазии вспыхивают из-за местного законодательства
Абхазию снова накрыла волна протестов из-за задержания оппозиционеров, которые выступили против ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Политолог и журналист Юрий Светов в беседе с 360.ru предположил, что стычки и конфликты в стране происходят из-за местного законодательства.
«За этими протестами стоят сами абхазы, потому что эта история повторяется из раза в раз. Проходят выборы, избирают кого-то президентом, он подтягивает во власть лояльных ему людей. Проходит некоторое время, начинаются разговоры, что это неправильно, что он (избранный президент — прим. ред.) не такой. Начинаются всякого рода бунты, стычки. Затем то переворот происходит, то как-то за кулисами договариваются, это приводит к успокоению ситуации», — отметил политолог.
По словам эксперта, еще с начала девяностых, когда Абхазия отошла от Грузии в результате кровопролитной борьбы, в республике никак не может устояться политическая жизнь.
«Людей там живет немного. Казалось бы, им, получив независимость, хоть и мало кем признанную, но тем не менее независимость, за эти годы можно было консолидироваться и выработать принципы, на которых обеспечивается единство народа, создать высокоэффективную экономику, но там этого не происходит», — подчеркнул собеседник 360.ru.
Выхода нет?
Светов напомнил, что в Абхазии царит разруха. В городах не восстановлены здания, которые были разрушены еще десятки лет назад.
Конфликтные ситуации возникают постоянно из-за законодательства абхазского, которое, собственно, не допускает в республику ничего, что бы помогло ее развитию. Там всякого рода препоны по строительству, по земле, по бизнесу.
Юрий Светов
Абхазия находится в тупике, выхода из которого политолог не видит.
«Наступило время, когда политические элиты Абхазии должны проявить зрелость, готовность к каким-то компромиссам ради страны», — сказал он.
Ранее президент Абхазии Аслан Бжания обратился к народу на фоне протестов. Он отметил, что руководство страны работает над разблокированием автодорог, в отношении задержанных протестующих проводится проверка.