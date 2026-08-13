Движение через Верхний Ларс приостановили из-за плохой погоды в Грузии

Из-за ухудшения погоды в Грузии движение через Верхний Ларс приостановили. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы России.

Движение приостановили на участке Владикавказ — Ларс в направлении на выезд из России. Машинам запретили ездить из-за плохой погоды в Грузии, невозможности безопасного проезда автотранспорта, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции страны — до особого распоряжения.

Проехать через пропуск можно будет после того, как погода нормализуется. Туристам рекомендовали учитывать эту информацию при планировании пересечения российско-грузинской границы.

В апреле россияне застревали на границе с Грузией из-за снега и опасности лавин. Автомобилисты стояли в очередях по четыре дня.