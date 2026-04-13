Ждут уже четыре дня. У Верхнего Ларса выстроилась огромная очередь из авто

Проезд в Грузию через Верхний Ларс не открывают четвертый день

КПП «Верхний Ларс» на границе с Грузией уже четыре дня не пропускает грузовые и легковые автомобили из-за погодных условий. Об этом 360.ru рассказала туристка из Сочи.

Она отметила, что четвертый день стоит в автомобильной очереди.

«Надеемся, что завтра уедем, конечно. Пока все стоят. Проезд закрыт», — отметила женщина.

По ее словам, пунктов обогрева в районе границы нет, а в магазинах очень высокие цены на все.

«Боимся уезжать и потерять места, у нас нет выхода, ждем. Холодно, устали, но разворачиваться не вариант», — добавила она.

Другой путешественник в беседе с 360.ru уточнил, что в очереди стоят не менее 100 машин.

«Есть, где дают чай бесплатно. Остальное все стоит немалых денег. Справляемся своими силами», — сообщил он.

КПП приостановил работу из-за сильного снегопада и угрозы схода лавин. Информации о том, когда именно откроют границу, не поступала.