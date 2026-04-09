Россияне застряли на границе с Грузией из-за снега и опасности лавин

Переход на границе между Россией и Грузией закрыли в ночь на 9 апреля из-за сильного снегопада и угрозы схода лавин. Местные жители и туристы не могут проехать через контрольные пункты, рассказали 360.ru очевидцы.

«Мы уже развернулись. Была надежда, что откроют переход, нам нужно было ехать в аэропорт в Тбилиси. Но теперь не успеваем, смысла ехать нет, поэтому развернулись», — рассказал очевидец.

Пункты пропуска «Крестовый перевал» и «Верхний Ларс» полностью перекрыли для легковых и грузовых автомобилей на срок более девяти часов. Когда именно возобновится движение — неизвестно. Некоторые туристы не успели на самолет.

По его словам, у некоторых еще есть возможность развернуться и переждать в гостинице.

«Но это уже смотря, где люди застряли. У многих не бывает выбора», — добавил мужчина.

Другой водитель отметил, что со стороны Грузии дорога открыта для местных, тогда как автомобили с российскими или армянскими номерами не пропускают.

«Если кто-то проворный едет вперед, то патруль догоняет, пишет штраф и отправляет назад. Если патруль, то лучше остановиться, так как все очень устали. Штраф — и назад», — заключил он.

Телеграм-канал Shot уточнил, что точной информации о сроках открытия границы нет. Синоптики не исключают, что это может продлиться еще три дня.

Ранее из-за снегопада пострадали жители Краснодарского края. Режим ЧС ввели в Апшеронском районе, где без света остались около 28 тысяч жителей.