Илон Маск вернется в политику США в преддверии промежуточных выборов

Американский миллиардер Илон Маск снова начал активно участвовать в политике США в преддверии промежуточных выборов. Об этом сообщили источники газеты Wall Street Journal .

Журналисты отметили, что ключевые представители Республиканской партии, в числе которых вице-президент Джей Ди Вэнс, обратились к Маску с призывом помочь республиканцам сохранить незначительное большинство в палате представителей и сенате. Промежуточные выборы в обе палаты пройдут 3 ноября.

“Политическая команда Маска в последние недели встречалась с потенциальными поставщиками [услуг] в преддверии промежуточных выборов, фокус был сосредоточен на экспертах в области цифровых технологий и текстовых сообщений”, — заявили в издании.

Это говорит о возвращении Маска в политику. Долгое время он был сосредоточен исключительно на бизнес-проектах.

Ранее Илон Маск пошутил, что является инопланетянином. По его мнению, если бы на планете были пришельцы, то он оказался бы в их числе.